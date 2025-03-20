Об этом 24 Каналу рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук, заметив, что говорится о Франции и Великобритании. Именно эти страны, хоть пока медленно, но делают положительные шаги по вопросу миротворцев.

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2 страны Европы готовы направить миротворцев в Украину

По словам руководителя программ безопасности, Украина всегда готова была направить свои войска на помощь, а не только была потребителем безопасности. Наша страна участвовала во всех миротворческих миссиях НАТО, хоть и не является членом Альянса.

Еще год назад направление европейских миротворцев в Украину было настоящим табу. Когда об этом первым заговорил президент Франции Эммануэль Макрон – это вызвало настоящий фурор. Сначала Европа пыталась опровергнуть такую идею, потом осознала угрозы и приняла.

Руководитель программ безопасности добавил, что положительные шаги по отправке миротворцев в нашу страну понемногу происходят.

Теперь уже к предложению Франции могут присоединиться Великобритания и около 30 других стран. Они готовы прислать миротворческие войска в Украину в случае мирного соглашения с Россией без согласия Кремля.

Между тем премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает "рискованным и неэффективным" отправку европейских миротворцев в Украину. Она предложила предоставить гарантии безопасности, подобные пятой статье НАТО, в которой говорится, что нападение на союзника – это нападение на целый Альянс.

Если она понимает смысл своего предложения, то мы за. Ведь перед нами не стоит обязанность защищать Европу, но Европа и Америка будут защищать нас,

– сказал Лакийчук.

Интересно, что Кремль очень громко реагирует на предложения Великобритании и Франции. Так, Дмитрий Медведев обвинил эти страны в стремлении оказать военную помощь Киеву, назвав это войной с НАТО.