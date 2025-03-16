Об этом президент Франции рассказал в интервью французскому изданию Le Parisien, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что такой сценарий является частью более широкой стратегии поддержки Украины в ее противостоянии с Россией.
Читайте также Очень плохой сигнал, – Зеленский призвал отправить миротворцев, не оглядываясь на Россию
Украина может принять миротворческие войска союзников
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что франко-британский план по миротворческим войскам в Украине заинтересовал не только европейские государства, но и страны за пределами континента. По его словам, потенциально союзники могут разместить свои контингенты в Киеве, Одессе и Львове.
Цель заключается не в том, чтобы собрать большое количество военных, поскольку сегодня самая большая европейская армия – украинская, с одним миллионом военных. Речь идет о размещении нескольких тысяч военных в ключевых точках для реализации программ подготовки и демонстрации долгосрочной поддержки. В военных сценариях рассматриваются такие центры, как Киев, Одесса и Львов,
– отметил Макрон.
Подготовка и стратегическая роль союзных войск
Макрон отметил, что речь не идет о создании большого военного контингента или прямом участии в боевых действиях, а скорее о размещении ограниченного количества военных для координации учебных программ и поддержки ВСУ.
По словам французского лидера, инициатива Парижа и Лондона нашла поддержку в ряде стран, которые рассматривают возможность присоединиться к этой миротворческой миссии.
Президент Франции также дал четкий сигнал Кремлю, заявив, что Москва не имеет права диктовать условия союзникам Украины относительно присутствия миротворческих сил.
Украина является суверенным государством, и если она приглашает союзные войска на свою территорию, это не дело России решать, соглашаться или нет,
– подчеркнул Макрон.
Это заявление прозвучало на фоне недавних угроз со стороны Кремля, который традиционно негативно воспринимает любые шаги по усилению международной военной поддержки Украины.