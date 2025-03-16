Об этом Владимир Зеленский заявил во время выступления на виртуальном саммите "коалиции желающих", сообщает 24 Канал.

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Зеленский о миротворческом контингенте

Президент подчеркнул, необходимо сформировать четкую позицию относительно гарантий безопасности. Ведь безопасность – это залог установления надежного и длительного мира. Поэтому надо продолжить работу над контингентами, которые станут основой будущих Вооруженных сил Европы.

Мир будет надежнее при наличии на местах европейских контингентов, которые будут иметь поддержку американской стороны. Необходимо определить четкие обязательства относительно того, как это будет работать,

– подчеркнул украинский лидер.

Добавил, то же касается и инвестиций в оборонное производство как в Украине, где оно развивается быстрее, так и в других странах. Европе нужны собственные арсеналы и способность производить современное вооружение.

Президент подчеркнул, производство боеприпасов не должно занимать от 3 до 5 лет, когда речь идет о вашей обороне и безопасности. Попросил делать это как можно быстрее.

Также глава государства подчеркнул, очень плохой сигнал – прислушиваться к мнению россиян относительно контингента.

Контингент должен быть размещен на украинской земле. Это гарантия безопасности для Украины, для Европы. Если Путин хочет ввести какой-то иностранный контингент на территорию России, это его дело. Но это не его дело – решать что-то о безопасности Украины и Европы,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также попросил партнеров не забывать об укреплении противовоздушной обороны как в Украине, так и в будущем в их странах. Констатировал, нам всем нужна защита. Зеленский поблагодарил каждого, кто помогает Украине с ПВО.