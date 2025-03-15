Владимир Зеленский во время встречи сказал союзникам, что стоит прежде всего сделать, чтобы ускорить мир в Украине, передает 24 Канал со ссылкой на текст выступления президента.
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Первые шаги к миру
Прежде всего, по словам президента, нужно продолжать давление на Россию с помощью санкций. Их, подчеркнул глава государства, нужно не только сохранять, но и усиливать.
Также союзники и Украина должны сформировать четкую позицию относительно гарантий безопасности.
"Нам надо продолжить работу над контингентами, которые станут основой будущих Вооруженных сил Европы", – подчеркнул президент. Зеленский отметил, что мир будет надежнее, если европейские силы будут иметь поддержку США.
Кроме того, президент подчеркнул необходимость инвестиций в оборонное производство как в Украине, где оно развивается быстрее, так и в европейских странах. Зеленский призвал не забывать об укреплении ПВО как в Украине, так и в других странах Европы.
Он попросил союзников использовать связи по всему миру, чтобы объединить не только Европу и "Большую семерку", но и все другие страны ради мира.