Володимир Зеленський під час зустрічі сказав союзникам, що варто передусім зробити, аби пришвидшити мир в Україні, передає 24 Канал із посиланням на текст виступу президента.

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Перші кроки до миру

Передусім, за словами президента, потрібно продовжувати тиск на Росію за допомогою санкцій. Їх, наголосив глава держави, потрібно не лише зберігати, але й посилювати.

Також союзники та Україна мають сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки.

"Нам треба продовжити роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи", – наголосив президент. Зеленський наголосив, що мир буде надійнішим, якщо європейські сили матимуть підтримку США.

Крім того, президент підкреслив потребу інвестицій в оборонне виробництво як в Україні, де воно розвивається найшвидше, так і у європейських країнах. Зеленський закликав не забувати про зміцнення ППО як в Україні, так і в інших країнах Європи.

Він попросив союзників використати зв'язки по всьому світу, аби об'єднати не лише Європу та "Велику сімку", але й усі інші країни заради миру.