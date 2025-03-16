Про це Володимир Зеленський заявив під час виступу на віртуальному саміті "коаліції охочих", повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про миротворчий контингент

Президент наголосив, необхідно сформувати чітку позицію щодо гарантій безпеки. Адже безпека – це запорука встановлення надійного й тривалого миру. Тож треба продовжити роботу над контингентами, які стануть основою майбутніх Збройних сил Європи.

Мир буде надійнішим за наявності на місцях європейських контингентів, що матимуть підтримку американської сторони. Необхідно визначити чіткі зобов'язання щодо того, як це працюватиме,

– підкреслив український лідер.

Додав, те саме стосується й інвестицій в оборонне виробництво як в Україні, де воно розвивається найшвидше, так і в інших країнах. Європі потрібні власні арсенали й здатність виробляти найсучасніше озброєння.

Президент наголосив, виробництво боєприпасів не має займати від 3 до 5 років, коли йдеться про вашу оборону й безпеку. Попросив робити це якнайшвидше.

Також глава держави підкреслив, дуже поганий сигнал – прислухатися до думки росіян щодо контингенту.

Контингент має бути розміщений на українській землі. Це гарантія безпеки для України, для Європи. Якщо Путін хоче ввести якийсь іноземний контингент на територію Росії, це його справа. Але це не його справа – вирішувати щось про безпеку України та Європи,

– наголосив Володимир Зеленський.

Президент також попросив партнерів не забувати про зміцнення протиповітряної оборони як в Україні, так і в майбутньому в їхніх країнах. Констатував, нам усім потрібен захист. Зеленський подякував кожному, хто допомагає Україні з ППО.