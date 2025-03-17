Про це в понеділок, 17 березня, розповів речник Кіра Стармера, передає 24 Канал. Однак посадовець не уточнив, які саме країни погодилися стати частиною контингенту, окрім Великої Британії та Франції, про що раніше говорив Еммануель Макрон.

Дивіться також Настав час для "плану Б": як Трамп відреагує на вимоги Путіна щодо 30-денного перемир'я

Що відомо про миротворців

Нагадаємо, напередодні, 15 березня, британський прем'єр-міністр провів онлайн-зустріч для обговорення підтримки України. Лідери 26 західних країн спілкувалися і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Ради ЄС Антоніо Костою.

Обсяги допомоги будуть варіюватися, але це буде значна сила зі значною кількістю країн, які нададуть свої війська,

– зазначив речник Стармера за результатами зустрічі.

Він додав, що "коаліція охочих" передбачатиме більше, аніж відправлення військ, зокрема можлива участь країн в інших формах.

Окрім того, речника запитали, чи дозволять британським військам в Україні за потреби відкривати вогонь у відповідь агресору. Він відповів: "Варто пам'ятати, що Росія не питала Україну, коли розгортала війська".

До слова, 20 березня в Лондоні військові очільники перейдуть від планів створення багатонаціональних миротворчих сил до оперативної фази. Вони обговорять конкретні місця розгортання контингенту на території України.