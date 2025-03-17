Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на матеріал The Times. Відповідну інформацію виданню надав високопоставлений співрозмовник в британському уряді.

До теми Чітко розуміємо перелік країн, які готові розмістити свої війська в Україні, – Сибіга

Що відомо про відправлення британських миротворців в Україну

Співрозмовник зазначив, що Кір Стармер хоче відправити британських миротворців в Україну, щоб підтримувати режим припинення вогню та стримати чергове потенційне російське вторгнення.

Це буде довгострокове зобов'язання, ми говоримо про роки. Стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії,

– сказало джерело.

Стармер ухилився від відповіді на запитання, чи матимуть миротворчі сили право відкривати вогонь по росіянах у разі нападу.

Як пише The Times, повноваження миротворців, ймовірно, обговорять найближчими днями. Після телефонної конференції лідерів країн "коаліції охочих" 15 березня Стармер заявив, що військові очільники з усього світу невдовзі зберуться в Лондоні.

Зустріч, запланована на 20 березня, відбудеться на тлі переходу планів створення багатонаціональних миротворчих сил в Україні до оперативної фази.

Міністри оборони обговорять конкретні місця розгортання миротворців на території України.

Окрім того, Стармер зазначив, що Велика Британія не відправлятиме війська в Україну без гарантій безпеки з боку США. Президент Дональд Трамп неодноразово відмовлявся їх надавати.

До слова, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 15 березня на засіданні "коаліції охочих" оголосив про плани розгорнути 10 тисяч західних миротворців в Україні. Водночас близько 35 країн погодилися надати зброю, матеріально-технічну та розвідувальну підтримку для місії, яку називають "силами безперервного зв’язку".