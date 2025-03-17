Андрій Сибіга відзначив, що зараз перебуваємо на такому динамічному геополітичному етапі, коли Європа все більше усвідомлює необхідність брати відповідальність у свої руки за власну безпеку. Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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Зараз обговорюють деталі

Сибіга наголосив на тому, що всі бачать останні заяви та ініціативи щодо необхідності переозброєння, більшої самодостатності, передусім в оборонній сфері і це добре.

І тут Україна теж може відіграти одну з ключових ролей у вибудовуванні нашої спільної архітектури безпеки, тому що я завжди кажу: безпека України і безпека Європи – це невіддільні речі,

– додав він.

Стосовно конкретики міністр пояснив, що є чітке розуміння переліку країн, які готові розмістити свої війська як важливі дієві елементи майбутньої системи безпекових гарантій. Зараз тривають обговорення деталей. Він уточнив, що мовиться про географію, кількість, мандат.

За словами Сибіги, це вже не абстрактні ідеї, а речі, які перебувають на стадії не обговорення, а імплементації.

Андрій Сибіга окреслив "червоні лінії" України: територіальна цілісність, вибір союзів та обороноздатність не підлягають обговоренню. Україна наполягає на відповідальності Росії та принципі "нічого про Україну без України".