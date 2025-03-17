Андрей Сибига отметил, что сейчас находимся на таком динамичном геополитическом этапе, когда Европа все больше осознает необходимость брать ответственность в свои руки за собственную безопасность. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Сейчас обсуждают детали

Сибига отметил,, что все видят последние заявления и инициативы о необходимости перевооружения, большей самодостаточности, прежде всего в оборонной сфере и это хорошо.

И здесь Украина тоже может сыграть одну из ключевых ролей в выстраивании нашей общей архитектуры безопасности, потому что я всегда говорю: безопасность Украины и безопасность Европы – это неотделимые вещи,

– добавил он.

Относительно конкретики министр пояснил, что есть четкое понимание перечня стран, которые готовы разместить свои войска как важные действенные элементы будущей системы гарантий безопасности. Сейчас продолжаются обсуждения деталей. Он уточнил, что речь идет о географии, количество, мандат.

По словам Сибиги, это уже не абстрактные идеи, а вещи, которые находятся на стадии не обсуждения, а имплементации.

Андрей Сибига очертил "красные линии" Украины: территориальная целостность, выбор союзов и обороноспособность не подлежат обсуждению. Украина настаивает на ответственности России и принципе "ничего об Украине без Украины".