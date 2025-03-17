Андрей Сибига рассказал о том, что есть фундаментальные вещи, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что Украина не будет обсуждать

Первое, что назвал министр, – это территориальная целостность и суверенитет Украины. Наше государство никогда не признает оккупированных территорий.

Также Украина настаивает, что ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Он подчеркнул, что неважно, говорится о Европейском союзе, или о НАТО.

По словам Сибиги, третий пункт касается того, что не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений по силе нашей армии, наших возможностей.

Он объяснил, что это – фундаментальные вещи, о которых знают наши партнеры.

Россия должна быть привлечена к ответственности. Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене,

– подчеркнул глава МИД.

Кроме этого, он напомнил о принципе "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы".