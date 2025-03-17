Андрій Сибіга розповів про те, що є фундаментальні речі, які не обговорюються, які не можна зачіпати. Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україну".

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Що Україна не буде обговорювати

Найперше, що назвав міністр, – це територіальна цілісність і суверенітет України. Наша держава ніколи не визнає окупованих територій.

Також Україна наполягає, що жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи інших союзах. Він наголосив, що неважливо, чи мовиться про Європейський союз, чи про НАТО.

За словами Сибіги, третій пункт стосується того, що не може бути жодних обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили нашої армії, наших спроможностей.

Він пояснив, що це – фундаментальні речі, про які знають наші партнери.

Росія має бути притягнена до відповідальності. Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій "формулі миру", вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені,

– підкреслив глава МЗС.

Крім цього, він нагадав про принцип "нічого про Україну без України", "нічого про Європу без Європи".