Зазначимо, що перша зустріч у схожому форматі відбулася 2 березня. Про це повідомляє 24 Канал.

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Які результати саміту лідерів Європи щодо України

За результатами Лондонського саміту європейські лідери вирішили продовжити військову допомогу Україні та посилити економічний тиск на Росію.

Окрім цього, британський прем'єр Кір Стармер наголосив на тому, що мирна угода щодо війни в Україні має бути підкріплена силою, а мирні переговори – включати державу та гарантувати її безпеку та суверенітет.

Тоді ж європейські лідери домовилися створити "коаліцію охочих", яка сприятиме захисту України та повинна запобігти майбутнім вторгненням з боку Росії.

Що відомо про саміт "коаліції охочих"

14:08, 15 березня