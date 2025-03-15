Отметим, что первая встреча в подобном формате состоялась 2 марта. Об этом сообщает 24 Канал.
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Какие результаты саммита лидеров Европы по Украине
По результатам Лондонского саммита европейские лидеры решили продолжить военную помощь Украине и усилить экономическое давление на Россию.
Кроме этого, британский премьер Кир Стармер отметил, что мирное соглашение по войне в Украине должно быть подкреплено силой, а мирные переговоры – включать государство и гарантировать его безопасность и суверенитет.
Тогда же европейские лидеры договорились создать "коалицию желающих", которая будет способствовать защите Украины и должна предотвратить будущие вторжения со стороны России.
Что известно о саммите "коалиции желающих"
Какие темы обсуждали на саммите
По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, на саммите лидеры обсуждали укрепление Украины, ее готовность самостоятельно защищать любое соглашение через "коалицию желающих" и сохранение давления на Россию.