Отметим, что первая встреча в подобном формате состоялась 2 марта. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Трамп обсудил со Стармером будущие переговоры США и Украины в Саудовской Аравии

Какие результаты саммита лидеров Европы по Украине

По результатам Лондонского саммита европейские лидеры решили продолжить военную помощь Украине и усилить экономическое давление на Россию.

Кроме этого, британский премьер Кир Стармер отметил, что мирное соглашение по войне в Украине должно быть подкреплено силой, а мирные переговоры – включать государство и гарантировать его безопасность и суверенитет.

Тогда же европейские лидеры договорились создать "коалицию желающих", которая будет способствовать защите Украины и должна предотвратить будущие вторжения со стороны России.

Что известно о саммите "коалиции желающих"

14:08, 15 марта