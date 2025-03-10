Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на слова представителя британского премьера, передает 24 Канал. Заметим, что встреча официальных представителей Украины и США состоится во вторник, 11 марта, в Джидде.

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Какие ожидания у Трампа

Накануне американо-украинских переговоров, которые пройдут во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии, Кир Стармер пообщался с Дональдом Трампом, чтобы обсудить их ожидания от встречи, президент США надеется на "хороший результат".

Представитель британского премьера сообщил, что Кир Стармер сказал американскому президенту, "что официальные лица Великобритании разговаривали с официальными лицами Украины в течение выходных, и они остаются приверженными к длительному миру".

Также премьер-министр Великобритании отметил, что "надеется на положительный результат переговоров", который позволит "восстановить американскую помощь и обмен разведывательными данными". Это все президент США заморозил после ссоры с Зеленским в Белом доме.

Оба лидера также говорили об экономическом соглашении, которое они обсуждали в Белом доме, и премьер-министр приветствовал детальные разговоры, которые уже состоялись, чтобы продвинуть его вперед. Оба лидера договорились оставаться на связи,

– резюмировал спикер.

К слову, по данным The Washington Post, администрация президента Дональда Трампа надеется на готовность Украины к мирному соглашению. В Вашингтоне убеждены в том, что восстановление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий и позиции Киева.