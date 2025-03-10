Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post. Заметим, что переговоры украинской и американской делегаций состоятся во вторник, 11 марта, в Эр-Рияде.

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Чего ожидают в США

The Washington Post пишет, что США не намерены давать какие-либо обещания относительно предоставления военной помощи или обмена разведывательных данных Киеву, пока не состоится встреча официальных лиц обеих стран в Саудовской Аравии.

Высокопоставленный представитель Госдепартамента выразил мнение, что сам факт того, что представители Украины готовы к встрече, является хорошим признаком для Вашингтона. По его мнению, это свидетельствует, что Киев готов двигаться вперед.

В то же время американские чиновники утверждают, что восстановление военной и разведывательной поддержки будет зависеть от действий Украины, поскольку Вашингтон стремится ускорить процесс прекращения огня между Москвой и Киевом.

По словам официальных лиц, соглашение об ископаемых будет своеобразной гарантией безопасности для Украины, поскольку американцы, которые занимаются горнодобывающим бизнесом, будут находиться на месте, хотя многие украинские чиновники считают его недостаточным.

В то же время формальное возобновление обмена разведданными между США и Украиной может стать результатом встречи делегаций обеих стран.

Известно, что украинскую делегацию возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак, а также министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель главы Офиса президента Павел Палиса.

Также отмечают, что сам Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече делегаций, но будет находиться в Саудовской Аравии, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом в Эр-Рияде, то есть это будут два отдельных события.

К слову, украинский лидер уже в понедельник, 10 марта, отправился в Саудовскую Аравию.