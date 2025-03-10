Сейчас президентский самолет уже вылетел из Польши. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Что известно о визите Зеленского в Саудовскую Аравию

Кроме встречи Владимира Зеленского с Наследным принцем, 11 марта в Эр-Рияде состоятся переговоры между Украиной и США. Украинская делегация будет состоять из руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги, министра обороны Рустема Умерова и украинского военнослужащего Павла Палисы.

По данным СМИ, ключевой темой встречи станет соглашение о полезных ископаемых. А также налаживание отношений с американской стороной после последней встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа, которая закончилась ссорой.

В то же время американский лидер заявил, что на этой неделе могут произойти "некоторые большие вещи". Кроме этого, Трамп добавил, что надеется достичь хороших результатов в переговорах с Украиной.

Вполне возможно, что США используют эту встречу, чтобы определить готовность Киева к компромиссам для прекращения войны и улучшения связей с администрацией Трампа.