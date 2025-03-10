Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Чего американцы хотят от переговоров в Саудовской Аравии
По словам двух американских чиновников, США планируют использовать переговоры в Саудовской Аравии, чтобы частично определить, готова ли Украина пойти на материальные уступки России для прекращения войны.
Американская делегация также будет наблюдать за тем, серьезно ли настроены украинцы по улучшению связей с администрацией Трампа.
Один из американских чиновников сказал: "Нельзя говорить "я хочу мира" и "я отказываюсь идти на любой компромисс".
Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реалистичном мире. Если их интересуют только границы 2014 или 2022 года, это вам о чем-то говорит,
– сказал другой чиновник.
Заметим, что украинская делегация в Саудовской Аравии будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы. Со стороны США будут госсекретарь Марко Рубио и советник Майк Волц.
"Мы попробуем восстановить коммуникацию, поднять вопрос о прекращении огня и вернуть украинцам мир в их дом", – сказал Волц.