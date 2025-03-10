Такое мнение в эфире 24 Канала высказал профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг, отметив, что цель Трампа очевидна – он хочет дружить с Путиным, потому что считает, что сможет с ним разделить мир на сферы влияния и сделать из России союзника в борьбе против Китая.

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Инструментов давления на Украину уже не осталось

Лидер Соединенных Штатов заявляет, что якобы не на стороне ни России, ни Украины, а просто выступает медиатором для завершения войны. Однако, по убеждению Айзенберга, Трамп будет делать все, чтобы двигаться в направлении сближения с главой Кремля.

"Украина для него как кость в горле, которая ему мешает это сделать. Поэтому он будет пытаться давить на Украину для того, чтобы она капитулировала перед Россией. Украина не согласится на это. Что Трамп будет делать дальше – интересный вопрос, думаю, ответа на который у него нет", – озвучил Айзенберг.

Все, что американский президент мог сделать, чтобы надавить на Украину, он уже реализовал. Трамп прекратил помощь Украине, сначала экономическую, потом гуманитарную, сейчас военную. Больше, со слов профессора университета, нечем давить на Украину.

Будет оружие России давать или отменять против нее санкции? Если он сделает второе, то остальные страны G7 и ЕС их отменять не будут, поэтому этот шаг не очень поможет России,

– озвучил Айзенберг.

О встрече представителей США и Украины

11 марта запланирован диалог американской и украинской делегаций. Встреча должна состояться в Саудовской Аравии. Профессор университета спрогнозировал, что госсекретарь США Рубио, советник по нацбезопасности Волц, друг Трампа и его спецпредставитель на Ближнем Востоке Уиткофф будут убеждать Украину идти на уступки, фактически согласиться на капитуляцию в определенной форме.

"Это совершенно не означает, что Украина должна с этим соглашаться. Американская делегация будет выполнять указания, которые ей дал Трамп. Если она не сможет ни о чем договориться с украинской стороной, то должна будет доложить Трампу об этом", – озвучил Айзенберг.

Президент США, по его словам, уже использовал все рычаги влияния на Украину, поэтому сейчас сложно сказать, чем он еще может угрожать ей. Трамп, на взгляд Айзенберга, сделал преждевременный ход, остановив предоставление военной помощи Украине.

"Украина должна отстаивать свои интересы. Странно, что они встретиться должны в Саудовской Аравии. С российской делегацией это было понятно, потому что ее не пускают в европейские страны. Возможно, американская сторона ожидает, что там появятся россияне, поэтому и выбрано такое место встречи", – предположил профессор университета.

Союзники США не будут разделять взгляды Трампа

Трамп заявил, что он не за Украину и не за Россию, а посередине и хочет, чтобы был мир. Но на самом деле, со слов Айзенберга, понятно, что в глубине своей души он хотел бы, чтобы Путин был доволен тем как закончится война. Ему это нужно, чтобы в дальнейшем иметь возможность с ним разговаривать о разделе мира на сферы влияния.

Украина не капитулирует, а европейские страны категорически против всего этого, хорошо понимая, что они не могут быть в безопасности, если Путин достигнет успеха в Украине. Европейская безопасность под такой угрозой, под которой она не была со времен Второй мировой войны,

– озвучил Айзенберг.

Профессор университета подытожил, что американский президент скоро может оказаться в изоляции. Ведь так как он думает, он будет мыслить один. Ни одна страна, которая является союзником США, по убеждению Айзенберга, не будет разделять его взглядов.