Дональд Трамп высказался о переговорах между США и Украиной, которые должны состояться в Саудовской Аравии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Что он сказал

Дональд Трамп в очередной раз повторил, что в Уране гибнут солдаты и гражданские в городах и он собирается это остановить.

Я думаю, что на этой неделе могут произойти некоторые очень большие вещи,

– подчеркнул он.

Также он снова сказал, что считает, что полномасштабная война никогда бы не началась, если бы он был президентом. Также Трамп считает, что во время переговоров удастся достичь хороших результатов.

Он не уточнил, что будет для него "хорошим результатом".

Ранее журналисты писали, что в Саудовской Аравии состоятся переговоры Украины и США, где американцы оценят мирное предложение Киева.

США будут использовать встречу, чтобы определить готовность Украины к компромиссам для прекращения войны и улучшения связей с администрацией Трампа.