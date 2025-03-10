Дональд Трамп висловився про переговори між США та Україною, які мають відбутись у Саудівській Аравії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.

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Що він сказав

Дональд Трамп вкотре повторив, що в Урані гинуть солдати та цивільні у містах і він збирається це зупинити.

Я думаю, що цього тижня можуть відбутися деякі дуже великі речі,

– наголосив він.

Також він знову сказав, що вважає, що повномасштабна війна ніколи б не почалась, якби він був президентом. Також Трамп вважає, що під час перегорів вдасться досягнути хороших результатів.

Він не уточнив, що буде для нього "хорошим результатом".

Раніше журналісти писали, що у Саудівській Аравії відбудуться переговори України та США, де американці оцінять мирну пропозицію Києва.

США використовуватимуть зустріч, щоб визначити готовність України до компромісів для припинення війни та покращення зв’язків з адміністрацією Трампа.