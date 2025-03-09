Ключевым вопросом прежде всего будет соглашение о полезных ископаемых. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в YouTube.

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О чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Украина и США на встрече в Джидде, Саудовская Аравия, будут несомненно обсуждать соглашение о полезных ископаемых.

Украинская сторона в частности хочет донести до США "контуры красных линий", которые она разработала совместно с Великобританией и другими европейскими партнерами. Речь идет об условиях завершения войны, на которые Украина пойти не может.

Андрей Коваленко отмечает, что со стороны США есть определенное давление на Украину. Это демонстрируют заявления Трампа о том, что он ждет "желание Украины завершить войну".

На самом деле Украина больше всего хочет мира, она больше всего пострадала от войны. Россия напала на Украину. Главное, что Украине нужна справедливость в данном случае, поскольку не может быть так, что тот, кто преступник, за тем должна быть правда. Такого быть не может и не должно,

– подчеркнул Коваленко.

Политика США, впрочем, понятна. Они применяют "челночную дипломатию" – России делают уступки и ожидают ее "фидбека". Если же его нет, то давление нацеливают уже на нее, угрожая новыми санкциями.