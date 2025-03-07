Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко объяснил активность китайских чиновников. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Китай выступил против того, что условия мира в Украине могут диктовать только США и Россия

Коваленко о Китае

Коваленко прокомментировал активность Китая и попытки говорить о решении войны России против Украины больше, чем раньше.

Это попытка помешать попыткам США оторвать Россию от Поднебесной (хотя я вообще не верю в такую возможность). Не более, и не менее,

– подчеркнул руководитель ЦПД.

Добавил, Китай также напоминает, что имеет реальное влияние на способность России воевать, и на Беларусь тоже.

К слову, накануне в эфире 24 Канала Коваленко также рассказал, что Китай хочет завершения войны для возможности инвестировать деньги в инфраструктуру, а также участвовать в восстановлении. Интересно, что Пекин даже озвучивает идею размещения миротворческого контингента на различных форумах по безопасности, на дипломатическом уровне.