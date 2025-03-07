Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко пояснив активність китайських посадовців. Про це повідомляє 24 Канал.

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Коваленко про Китай

Коваленко прокоментував активність Китаю і спроби говорити про вирішення війни Росії проти України більше, ніж раніше.

Це намагання завадити спробам США відірвати Росію від Піднебесної (хоч я взагалі не вірю в таку можливість). Не більше, і не менше,

– наголосив керівник ЦПД.

Додав, Китай також нагадує, що має реальний вплив на здатність Росії воювати, і на Білорусь теж.

До слова, напередодні в ефірі 24 Каналу Коваленко також розповів, що Китай хоче завершення війни для можливості інвестувати гроші в інфраструктуру, а також брати участь у відбудові. Цікаво, що Пекін навіть озвучує ідею розміщення миротворчого контингенту на різних безпекових форумах, на дипломатичному рівні.