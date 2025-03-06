Повідомляє 24 Канал з посиланням на SCMP.

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Чому у Китаї розкритикували політику адміністрації Трампа

За словами Лу Шає, він "приголомшений" ставленням президента США Дональда Трампа до своїх союзників у Європі.

Коли ви дивитеся на те, як адміністрація Трампа впроваджує нахабну та владну політику щодо Європи, ставлячись до своїх союзників так, чесно кажучи, з європейського погляду, це просто жахливо,

– зазначив дипломат.

На його думку, європейцям слід поміркувати та порівняти політику Вашингтона з політикою Пекіна. Лу Шає вважає, що тоді у Європі зрозуміли б, що дипломатичний підхід Китаю "наголошує на мирі, дружбі, добрій волі та взаємовигідній співпраці".

Він також дав оцінку дискусіям між США та Росією. Лу Шає зазначив, що будь-який мирний процес має передбачати визнання та участь усіх сторін конфлікту, зокрема з європейськими країнами.

"Різні запропоновані рішення мають бути предметом рівноправного обговорення, а не диктуватися кількома обраними", – заявив Лу Шає.