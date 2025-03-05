У Китаї відповіли, що погрози ситуацію не змінять. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Post та Китайське МЗС і Посольство Китаю у США в соцмережі Х.

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Китай готовий до будь-якого зіткнення зі США

Глава Пентагону Піт Гегсет підкреслив, що Вашингтон усвідомлює загрози й активно зміцнює свою обороноздатність. За його словами, ті, хто прагне миру, мають бути готові до війни.

Гегсет наголосив, що США відновлюють військову могутність та стримування, оскільки глобальна ситуація стає дедалі напруженішою. Він вказав на те, що окремі країни значно збільшують свої оборонні бюджети та технологічні можливості, що створює нові виклики.

Він заявив, що саме військова сила залишається ключовим інструментом у запобіганні масштабним конфліктам.

У відповідь на це Китайське МЗС заявили, що хотіли допомогти США вирішити Фентанілову кризу, а у відповідь отримали тиск та шантаж, покарання за допомогу.

"Залякування нас не лякає. Булінг на нас не діє. Тиск, примус чи погрози не є правильним способом поводження з Китаєм", – заявили у МЗС Китаю.

Якщо війна – це те, чого хочуть США, будь то тарифна війна, торгова війна чи будь-який інший тип війни, ми готові воювати до кінця,

– додали у відомстві.