Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Washington Post. Зауважимо, що переговори української та американської делегацій відбудуться у вівторок, 11 березня, в Ер-Ріяді.

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Чого очікують у США

The Washington Post пише, що США не мають наміри давати будь-які обіцянки стосовно надання військової допомоги або обміну розвідувальних даних Києву, поки не відбудеться зустріч офіційних осіб обох країн у Саудівській Аравії.

Високопоставлений представник Держдепартаменту висловив думку, що сам факт того, що представники України готові до зустрічі, є хорошою ознакою для Вашингтона. На його думку, це свідчить, що Київ готовий рухатися вперед.

Водночас американські високопосадовці стверджують, що відновлення військової та розвідувальної підтримки залежатиме від дій України, оскільки Вашингтон прагне прискорити процес припинення вогню між Москвою та Києвом.

За словами офіційних осіб, угода про копалини буде своєрідною гарантією безпеки для України, оскільки американці, які займаються гірничодобувним бізнесом, перебуватимуть на місці, хоч багато українських чиновників вважають її недостатньою.

Водночас формальне відновлення обміну розвідданими між США та Україною може стати результатом зустрічі делегацій обох країн.

Відомо, що українську делегацію очолить керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умеров і заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

Також зазначають, що сам Володимир Зеленський не буде присутнім на зустрічі делегацій, але перебуватиме в Саудівській Аравії, аби зустрітися зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом в Ер-Ріяді, тобто це будуть дві окремих події.

До слова, український лідер вже у понеділок, 10 березня, вирушив до Саудівської Аравії.