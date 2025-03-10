Про це повідомляє газета The Guardian з посиланням на слова речника британського прем'єра, передає 24 Канал. Зауважимо, що зустріч офіційних представників України та США відбудеться у вівторок, 11 березня, в Джидді.

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Які очікування у Трампа

Напередодні американсько-українських переговорів, які пройдуть у вівторок, 11 березня, у Саудівській Аравії, Кір Стармер поспілкувався з Дональдом Трампом, аби обговорити їхні очікування від зустрічі, президент США сподівається на "хороший результат".

Речник британського прем’єра повідомив, що Кір Стармер сказав американському президенту, "що офіційні особи Великої Британії розмовляли з офіційними особами України протягом вихідних, і вони залишаються прихильними до тривалого миру".

Також прем'єр-міністр Британії зазначив, що "сподівається на позитивний результат переговорів", який дозволить "відновити американську допомогу та обмін розвідувальними даними". Це все президент США заморозив після сварки з Зеленським у Білому домі.

Обидва лідери також говорили про економічну угоду, яку вони обговорювали в Білому домі, і прем'єр-міністр привітав детальні розмови, які вже відбулися, щоб просунути її вперед. Обидва лідери домовилися залишатися на зв'язку,

– резюмував речник.

До слова, за даними The Washington Post, адміністрація президента Дональда Трампа сподівається на готовність України до мирної угоди. У Вашингтоні переконані у тому, що відновлення військової та розвідувальної підтримки залежатиме від дій та позиції Києва.