Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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О чем США и Россия договорились в Саудовской Аравии

В Белом доме написали, что США продолжат способствовать переговорам между обеими сторонами, чтобы достичь мирного урегулирования в соответствии с договоренностями, заключенными в Эр-Рияде. Интересно, что совместное заявление в день переговоров не обнародовали якобы из-за Украины.

23 – 25 марта США и Россия в Эр-Рияде договорились о следующем:

Обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.

США будут способствовать восстановлению доступа России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижению стоимости морского страхования, а также расширению доступа к портам и платежным системам для таких транзакций.

Соединенные Штаты и Россия договорились разработать меры для реализации договоренности Трампа и Путина о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

В конце указано, что стороны "приветствуют добрые услуги третьих стран", направленные на поддержку имплементации энергетических и морских соглашений. И продолжат работать над достижением прочного и длительного мира.

Рустем Умеров тоже подвел итоги переговоров в Саудовской Аравии.