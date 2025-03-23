Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время встречи в Эр-Рияде США и Россия планируют обсудить возможное восстановление Черноморской инициативы и другие вопросы по "украинскому урегулированию".

По его словам, вокруг "этой проблемы" есть "огромное количество нюансов".

Пресс-секретарь Путина также утверждает, что Россия в свое время якобы "выполнила все условия реализации Черноморской инициативы", но "условия в отношении России выполнены так и не были".