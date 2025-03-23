Какие вопросы стороны будут обсуждать во время встречи и что известно на данный момент о переговорах в Саудовской Аравии – собрал 24 Канал.
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Что говорят россияне
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во время встречи в Эр-Рияде США и Россия планируют обсудить возможное восстановление Черноморской инициативы и другие вопросы по "украинскому урегулированию".
По его словам, вокруг "этой проблемы" есть "огромное количество нюансов".
Пресс-секретарь Путина также утверждает, что Россия в свое время якобы "выполнила все условия реализации Черноморской инициативы", но "условия в отношении России выполнены так и не были".
Среди тем переговоров –Черное море
По данным источников Суспильного в Офисе Президента, во время переговоров в Саудовской Аравии стороны также будут обсуждать Черное море.
Отмечается, что в целом Украина уже приняла позицию безусловного прекращения огня.
Сейчас важно, чтобы россияне перестали говорить "нет" и выдвигать никому не нужные условия. А это уже могут обеспечить американцы,
– объяснил источник в ОП.
Стоит отметить, что в составе украинской делегации также есть военные представители морской и воздушной компонент.
Встреча уже началась
Рустем Умеров сообщил о начале встречи украинской и американской команды в Эр-Рияде в 17:38 по киевскому времени.
Начали встречу с американской командой в Рияде. Выполняем задание Президента Украины по приближению достойного мира для нашего государства и обеспечения безопасности,
– написал министр.
По словам Умерова, на столе переговоров среди прочего – предложения для безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Именно поэтому на этот раз на переговоры прибыли энергетики.
Украинскую делегацию на встрече в Саудовской Аравии возглавит министр обороны Рустем Умеров. Ранее Владимир Зеленский отмечал, что это позволит Киеву действовать "очень быстро и очень предметно".
В то же время, по словам украинских официальных лиц, воскресная встреча в Эр-Рияде будет чисто технической.
Когда состоятся переговоры
По данным Reuters, переговоры США и Украины в Саудовской Аравии начнутся поздно вечером 23 марта. Уже на следующий день, 24 марта, там запланирована встреча американской и российской делегаций.
Журналисты добавили, что в ходе встречи стороны будут обсуждать частичное прекращение огня.