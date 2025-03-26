Однако главное для Трампа сейчас – показать, что он способен влиять на ситуацию. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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"Трамп начинает понимать. Мне кажется, для него сейчас главное – любой ценой показать, что он может влиять на эти процессы. Но на переговорах Путин насмехается, в том числе, и над Трампом, ставит требования", – сказал он.

По словам оппозиционера, есть надежда, что президент США все-таки осознает, с кем имеет дело, и разгневается на Путина.

К слову, политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский обратил внимание на то, что Дональд Трамп больше не говорит о скором завершении войны. Сейчас говорится о локальном прекращении огня. По его словам, сейчас США придерживаются так называемой челночной дипломатии, которая означает общение с различными сторонами конфликта. Вследствие этого достигаются общие маленькие договоренности, чтобы потом переходить в общую позицию. Однако пока ничего общего не формируется.