Однак головне для Трампа зараз – показати, що він здатен впливати на ситуацію. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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"Трамп починає розуміти. Мені здається, для нього зараз головне – за будь-яку ціну показати, що він може впливати на ці процеси. Але на переговорах Путін насміхається, зокрема, і над Трампом, ставить вимоги", – сказав він.

За словами опозиціонера, є сподівання, що президент США все-таки усвідомить, з ким має справу, та розгнівається на Путіна.

До слова, політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський звернув увагу на те, що Дональд Трамп більше не говорить про швидке завершення війни. Зараз мовиться про локальні припинення вогню. За його словами, зараз США дотримуються так званої човникової дипломатії, яка означає спілкування з різними сторонами конфлікту. Внаслідок цього досягаються спільні маленькі домовленості, щоб потім переходити у спільну позицію. Проте наразі нічого спільного не формується.