Зараз Штати дотримуються так званої човникової дипломатії. Це 24 Каналу зауважив політолог, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський.

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"Ця риторика зовсім зникла. Про питання завершення війни не мовиться. У риториці Трампа навіть по різних інтерв'ю присутня риторика, наскільки погано впливає ця війна. Але як про завдання собі, як завдання з перемовниками не мовиться. Класика човникової дипломатії", – сказав він.

Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що Росія може затягувати мирні переговори з Україною, щоб виграти час. На його думку, Кремль хоче завершити війну, але може використовувати тактику зволікання для досягнення більш вигідних умов.

Є лише загальні формули

Дмитро Шеренговський пояснив, що човникова дипломатія полягає у тому, аби спілкуватися з різними сторонами конфлікту. У результаті досягаються спільні маленькі домовленості, щоб потім переходити у спільну позицію.

Наразі ми бачимо, що нічого спільного не формується. Є якісь загальні формули. Навіть Білий Дім видає два окремі документи, які стосуються України, Росії. Росіяни ще щось окреме заявляють. МЗС України ще щось окреме заявляє,

– підкреслив він.

Тобто наразі працюють над вузькими питаннями. Вони є важливими, однак це не про загальний конструктив щодо припинення війни.