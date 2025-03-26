Сейчас Штаты придерживаются так называемой челночной дипломатии. Это 24 Каналу отметил политолог, проректор Украинского католического университета Дмитрий Шеренговский.

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"Эта риторика совсем исчезла. О вопросе завершения войны не говорится. В риторике Трампа даже по разным интервью присутствует риторика, насколько плохо влияет эта война. Но как о задаче себе, как задаче с переговорщиками не говорится. Классика челночной дипломатии", – сказал он.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что Россия может затягивать мирные переговоры с Украиной, чтобы выиграть время. По его мнению, Кремль хочет завершить войну, но может использовать тактику промедления для достижения более выгодных условий.

Есть лишь общие формулы

Дмитрий Шеренговский объяснил, что челночная дипломатия заключается в том, чтобы общаться с различными сторонами конфликта. В результате достигаются общие маленькие договоренности, чтобы потом переходить в общую позицию.

Сейчас мы видим, что ничего общего не формируется. Есть какие-то общие формулы. Даже Белый Дом выдает два отдельных документа, которые касаются Украины, России. Россияне еще что-то отдельное заявляют. МИД Украины еще что-то отдельное заявляет,

– подчеркнул он.

То есть сейчас работают над узкими вопросами. Они являются важными, однако это не об общем конструктиве по прекращению войны.