За словами американського лідера, Сполучені Штати працюють над відповідними документами. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву, яку транслює Білий дім.

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Чи можуть США зняти санкції з Росії

Трамп заявив, що США розглядають можливість зняття частини санкцій з Росії в обмін на перемир'я в Чорному морі. За його словами, зокрема, Москва вимагає скасування деяких санкцій, що пов'язані з експортом сільгосппродукції та добрив.

Він також зазначив, що Америка ознайомлюється з усіма озвученими Кремлем умовами для запровадження мораторію на удари по Чорному морі. Президент Сполучених Штатів зауважив, що до моніторингу чорноморського перемир'я будуть залучені треті країни.

Варто додати, що США та Росія узгодили перелік об'єктів, які не можна атакувати в межах енергетичного перемир'я. У Кремлі оприлюднили їхній перелік з української та російської сторін та заявили, що цей тимчасовий мораторій діє з 18 березня.

Проте президент Володимир Зеленський спростував цю заяву та назвав її неправдивою.