Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Что сказали в Генштабе на слова врага о "нарушении перемирия"
В Генштабе отметили, что заявления министерства обороны России о якобы нарушении Украиной условий прекращения огня по энергетическим объектам не соответствуют действительности.
Так, 25 – 26 марта Силы обороны Украины не нанесли ударов БПЛА по энергетическим объектам России в Курской и Брянской областях, а также по энергетическим объектам на территории временно оккупированного россиянами Крыма,
– говорится в сообщении.
Украинские защитники также отметили, что военное ведомство страны-агрессора распространяет ложные и безосновательные обвинения, чтобы затягивать войну, продолжать лживую пропаганду и типичные российские попытки обмануть мир.