Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Как Россия планирует увеличить количество атак "Шахедов"

Россия продолжает демонстрировать настоящее отношение к миру и прекращению огня. Очередным доказательством этому стали подготовительные мероприятия для наращивания количества ударов "Шахедов".

Россия увеличивает количество экипажей "Шахедов" для наращивания количества пусков. Также готовит новые площадки. Вот так Россия "хочет" прекращения огня и мира – они планируют наращивать террор гражданских,

– подчеркнул Коваленко.