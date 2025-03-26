Защитникам неба удалось сбить 56 вражеских беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Как отработала ПВО 26 марта

Ночью россияне атаковали 117 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами по направлениям Миллерово, Курск и Приморско-Ахтарск в России, а также с Чауды на территории временно оккупированного Крыма. Десятки враждебных целей удалось сбить.

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 56 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на юге, севере, востоке и в центре страны,

– говорится в сообщении.

Еще 48 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряли без негативных последствий. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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