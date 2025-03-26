Оборонцям неба вдалося збити 56 ворожих безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Вночі росіяни атакували 117 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами з напрямків Міллерово, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, що у Росії, а також з Чауди, що на території тимчасово окупованого Криму. Десятки ворожих цілей вдалося збити.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півдні, півночі, сході та в центрі країни,

– ідеться у повідомленні.

Ще 48 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втратили, без негативних наслідків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.