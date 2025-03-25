21:25, 25 березня

Група БпЛА на межі Сумщини та Харківщини у південно-західному напрямку.

Група БпЛА на півночі Харківщини. БпЛА з Харківщини на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщині курсом на захід.

Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.

Декілька груп БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину та Миколаївщину.