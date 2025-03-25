Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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22:51, 25 березня
- Група БпЛА на Дніпропетровщини курсом з півночі на Кривий Ріг.
- БпЛА на Кіровоградщині курсом на захід.
- БпЛА на Запоріжжі курсом на захід.
- Група БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
22:35, 25 березня
Запоріжжя – ворожий БпЛА з півдня у напрямку міста!
22:24, 25 березня
Кривий Ріг – БпЛА з півдня у напрямку міста! Перебувайте в укриттях.
22:13, 25 березня
- Декілька груп БпЛА з Херсонщини та Миколаївщини на Дніпропетровщину (Криворізький район).
- Декілька груп БпЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
- БпЛА з Черкащини на Кіровоградщину.
- БпЛА з Полтавщини у південно-західному напрямку.
- Декілька груп БпЛА на Харківщині, постійно змінюють курс.
21:51, 25 березня
- Декілька груп БпЛА на межі Сумщини та Харківщини.
- Група БпЛА на півночі Харківщини.
- БпЛА з Полтавщини у південно-західному напрямку.
- БпЛА з Дніпропетровщини на Запоріжжя.
- Група БпЛА на Дніпропетровщини курсом на північ.
- Декілька груп БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині у північно-західному напрямку.
21:25, 25 березня
Група БпЛА на межі Сумщини та Харківщини у південно-західному напрямку.
Група БпЛА на півночі Харківщини. БпЛА з Харківщини на Полтавщину.
БпЛА на Полтавщині курсом на захід.
Декілька груп БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївщину.
Декілька груп БпЛА з Херсонщини на Дніпропетровщину та Миколаївщину.
21:06, 25 березня
- БпЛА на Полтавщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині курсом на захід.
- Декілька груп БпЛА на межі Херсонщини та Миколаївщини.
- Група БпЛА в акваторії Чорного моря курсом на Одещину.