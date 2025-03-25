Сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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22:51, 25 марта
- Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом с севера на Кривой Рог.
- БпЛА на Кировоградщине курсом на запад.
- БпЛА на Запорожье курсом на запад.
- Группа БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
22:35, 25 марта
Запорожье – вражеский БпЛА с юга в направлении города!
22:24, 25 марта
Кривой Рог – БпЛА с юга в направлении города! Находитесь в укрытиях.
22:13, 25 марта
- Несколько групп БпЛА с Херсонщины и Николаевщины на Днепропетровщину (Криворожский район).
- Несколько групп БпЛА с Днепропетровщины на Кировоградщину.
- БпЛА с Черкасской области на Кировоградщину.
- БпЛА с Полтавщины в юго-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА на Харьковщине, постоянно меняют курс.
21:51, 25 марта
- Несколько групп БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины.
- Группа БпЛА на севере Харьковской области.
- БпЛА с Полтавщины в юго-западном направлении.
- БпЛА с Днепропетровщины на Запорожье.
- Группа БпЛА на Днепропетровщине курсом на север.
- Несколько групп БпЛА на Херсонщине и Николаевщине в северо-западном направлении.
21:25, 25 марта
Группа БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины в юго-западном направлении.
Группа БпЛА на севере Харьковщины. БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.
БпЛА на Полтавщине курсом на запад.
Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря курсом на Николаевщину.
Несколько групп БпЛА с Херсонщины на Днепропетровщину и Николаевщину.
21:06, 25 марта
- БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
- БпЛА на Харьковщине курсом на запад.
- Несколько групп БпЛА на границе Херсонщины и Николаевщины.
- Группа БпЛА в акватории Черного моря курсом на Одесскую область.