21:25, 25 марта

Группа БпЛА на границе Сумщины и Харьковщины в юго-западном направлении.

Группа БпЛА на севере Харьковщины. БпЛА с Харьковщины на Полтавщину.

БпЛА на Полтавщине курсом на запад.

Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря курсом на Николаевщину.

Несколько групп БпЛА с Херсонщины на Днепропетровщину и Николаевщину.