Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. В то же время отмечают, что администрация действующего президента США уже осуществила ряд уступок для Кремля, в частности в вопросе вступления Украины в НАТО.

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Какие условия ставит Россия

Президент США Дональд Трамп требует достижения соглашения о 30-дневном прекращении огня, однако, как отмечают журналисты, Украина и Россия далеки к этому. В то же время соглашение по Черному морю стало редким признаком прогресса, поскольку достигнуто с участием Киева и Москвы.

Стороны договорились об ограничении военных действий в Черном море при определенных условиях, в частности, обеспечения безопасного прохода для коммерческого судоходства и прекращения ударов. Договоренность предусматривает восстановление доступа к портам, ключевых для экспорта зерна и другой продукции.

Журналисты пишут, что Украина, которая успешно атаковала российский Черноморский флот дронами, заявила, что возвращение российских военно-морских кораблей будет расцениваться как нарушение договоренностей. Второй пункт соглашения предусматривает совместную работу США и России.

Прежде всего это касается мер по прекращению атак на энергетические объекты в течение 30 дней, что также может свидетельствовать о частичном прогрессе. Впрочем, Россия выдвинула условие о снятии санкций с российских финансовых учреждений, занимающихся торговлей сельскохозяйственной продукцией.

CNN пишет, что среди всего это, вероятно, предусматривать восстановление доступа России к SWIFT. В статье напоминают, что Вашингтон уже сделал уступки Кремлю, выступив против членства Украины в НАТО и заставив Киев согласиться на возможные территориальные компромиссы.

В издании предостерегают, что снятие санкций без конкретного обязательства со стороны Кремля рискует стать еще одной уступкой Путину, которая усиливает его позиции. В свою очередь президент США столкнулся с реальностью жестких переговоров после заявлений о намерениях относительно быстрого окончания войны.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет завершить войну за 24 часа, однако позже изменил взгляды на более реалистичные. Сейчас, как пишут журналисты, даже короткое прекращение огня выглядит недостижимым в контексте нынешней ситуации.

Ключевой вопрос заключается в том, является ли это прекращение огня началом настоящего мирного процесса, который может перерасти в фактическое прекращение боевых действий и даже прочный мир в Украине. Или это окажется еще одним ошибочным соглашением, которое никуда не ведет или даже, как опасаются многие украинцы, к постепенной капитуляции перед Москвой,

– резюмировали в CNN.

К слову, The Telegraph писало, что Россия пытается затянуть переговоры с Соединенными Штатами, надеясь выиграть время и максимизировать выгоды на поле боя. Сейчас прогресс в переговорах минимальный, а стороны воздерживаются от совместных заявлений.