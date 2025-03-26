Президент США прекрасно понимает поведение Владимира Путина. Как отметил 24 Каналу политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, сейчас Трампу нечего сказать, потому что тогда придется признать, что он ошибался.

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Трамп начинает угрожать России

После разговора с Путиным, стало понятно, что Россия просто так не остановится. Наоборот она выдвинула ряд требований к США и к Украине. Трамп все понимает и вынужден публично это признать.

Я не вижу никаких проблем для того, чтобы Трампу открыл санкционные "шлюзы". Надо не снимать санкции на сельскохозяйственные продукты, позволять России их продавать и зарабатывать огромные средства, а наоборот усиливать ограничения,

– подчеркнул Андрей Городницкий.

Трамп постепенно намекает России на такой сценарий. Например, он заявил об изменении политики в отношении Венесуэлы. США будут внедрять 25% санкций на все товары из страны, которая покупает нефть у Венесуэлы. На Китай это уже подействовало, и он сразу отказался покупать сырье у этой страны.

Так же можно сделать с Россией. В наибольших объемах у нее покупают нефть Китай и Индия. Этим наполняют военный бюджет. Например, за 3 года войны только за нефть и газ россияне получили более 700 миллиардов евро. Это огромные доходы.

Но пока Трамп лишь делает вид, что может сделать, если Путин откажется прекратить огонь. Он видит, что с ним играют, ставят очень много условий, а время идет,

– отметил политический эксперт.

Президент США обещал своим избирателям быструю победу, но теперь его риторика подавлена. Он понимает, что выбранная тактика не работает.

Какие 2 выхода имеет Трамп

После переговоров в Саудовской Аравии Россия заявила, что согласится на прекращение огня, если с нее снимут санкции, банки вернут в международную систему S.W.I.F.T., возобновится свободная торговля.

Ситуация, которая сейчас происходит, абсурдная. Проблема в том, что Трамп стоит в тупике. Он понимает, что делает Путин и имеет 2 выхода,

– подчеркнул политический эксперт.

Первый вариант – пойти на встречу российскому диктатору, снять санкции, выполнить все условия и получить прекращение огня до 20 апреля.

Второй вариант – начать активно финансировать Украину, продолжать боевые действия, уничтожать российскую экономику, усиливать санкции. Это затянется еще на несколько лет и Трамп этого не хочет.

Он обещал своим избирателям совсем другие вещи и не хочет потерять любое политическое будущее. Поэтому его не слишком волнует, что будет дальше с Украиной после прекращения огня.

Как только оно наступит, Трамп начнет хвастаться своей "победой", а потом изменит медийную политику. Тема Украины исчезнет из всех новостей, чтобы американцы о ней забыли и сосредоточились на внутренних вопросах.