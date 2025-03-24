Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Time.

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Почему Украина согласилась на прекращение огня без предварительных условий

Медийщик попросил Зеленского прокомментировать его ход переговоров в Саудовской Аравии. Тогда украинская команда ехала с одними планами, но американцы предложили более широкое прекращение огня. Поскольку адженда изменилась, представители нашего государства позвонили Зеленскому. Он сказал согласиться на прекращение огня без предварительных условий.

Саймон Шустер заметил, что это было отступление от позиции Украины. Ведь до того Киев требовал гарантий безопасности от американцев и уступок от россиян.

"Мы должны быть прагматичными. Мы должны двигаться шаг за шагом. Сейчас не время для идеализма", – объяснил Андрей Ермак.

Интересно, что Зеленский не считает провалом рискованный спор с Трампом и Вэнсом в Овальном кабинете.

Почему украинцы защищались в начале этой войны? Из-за чувства собственного достоинства. Мы не считаем себя какой-то сверхдержавой, но украинцы очень эмоциональные, и, когда речь идет о нашем чувстве достоинства, свободе, демократии, наш народ поднимается и объединяется. В тот момент было ощущение, что мы не являемся союзниками или не занимаем позицию союзника. В том разговоре я защищал достоинство Украины,

– сказал президент.

В СМИ заметили, что рейтинг Зеленского после ссоры с Трампом вырос не только в Украине. Большинство американцев положительно относится к украинскому лидеру.