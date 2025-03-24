Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Time.

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Чому Україна погодилася на припинення вогню без жодних попередніх умов

Медійник попросив Зеленського прокоментувати його перебіг перемовин у Саудівській Аравії. Тоді українська команда їхала з одними планами, та американці запропонували ширше припинення вогню. Оскільки адженда змінилася, представники нашої держави зателефонували Зеленському. Він сказав погодитися на припинення вогню без жодних попередніх умов.

Саймон Шустер зауважив, що це був відступ від позиції України. Адже до того Київ вимагав гарантій безпеки від американців і поступок від росіян.

"Ми повинні бути прагматичними. Ми повинні рухатися крок за кроком. Зараз не час для ідеалізму", – пояснив Андрій Єрмак.

Цікаво, що Зеленський не вважає провалом ризиковану суперечку з Трампом і Венсом в Овальному кабінеті.

Чому українці захищалися на початку цієї війни? Через почуття власної гідності. Ми не вважаємо себе якоюсь наддержавою, але українці дуже емоційні, і, коли йдеться про наше почуття гідності, свободу, демократію, наш народ підіймається й об'єднується. В той момент було відчуття, що ми не є союзниками, або не займаємо позицію союзника. У тій розмові я захищав гідність України,

– сказав президент.

У ЗМІ зауважили, що рейтинг Зеленського після сварки з Трампом зріс не тільки в Україні. Більшість американців позитивно ставиться до українського лідера.