Про це розповідає 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ. Представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова під час брифінгу заявила, що від цих переговорів не слід очікувати проривів.

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Важливі переговори США і Росії в Ер-Ріяді

Вона зазначила, що робота йде "за зачиненими дверима", і акцентувала, що важливіше не чекати на миттєві результати, а розуміти, що переговори охоплюють низку напрямків.

Переговори в Ер-Ріяді є важливою частиною дипломатичних зусиль, спрямованих на врегулювання питань, що виникли між двома державами. У складі американської делегації – старший директор Ради національної безпеки Білого дому Ендрю Пік і високопоставлений чиновник Держдепартаменту Майкл Антон.

Росію на переговорах представляють голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін і радник директора Федеральної служби безпеки Сєргєй Бєсєда.

Однією з ключових тем переговорів, за даними агентства Reuters, є питання припинення вогню в Чорному морі для забезпечення безперешкодного судноплавства. США прагнуть досягти угоди щодо цієї проблеми, що є критично важливою для стабільності регіону та міжнародних торгівельних шляхів.