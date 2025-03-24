Так, в етері КИЇВ24 Олег Катков, головний редактор cпеціалізованого воєнного видання Defense Express, висловив думку, що нинішня Європа здатна вистояти у війні проти Росії, передає 24 Канал.

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Якою була б війна Європи і Росії, якби почалася сьогодні

За словами Каткова, європейський сегмент НАТО навіть без Туреччини об'єктивно співмірний з російською потугою.

Європейці мають силу для того, щоб відбитися від Росії та вступити із нею у рівну боротьбу,

Втім, тієї кількості військ та озброєння, які має сьогоднішня Європа, не достатньо, аби провести блискавичну військову операцію, блицкриг. Нинішніх сил Європи вистачить, аби вести довгу війну, не комфортну для себе – криваву і затяжну, один в один таку, яка зараз відбувається в Україні.

Жодна зі сторін – ні Росія, ні Європа – не має величезної кратної переваги.

До слова, військовий історик Зенке Найтцель вважає, що російська агресія проти Литви можлива вже цієї осені.