Військовий історик, професор Потсдамського університету Зенке Найтцель вважає, що російська агресія проти Литви можлива вже цієї осені, передає 24 Канал із посиланням на Bild.

Дивіться також Якщо Росія порушить перемир'я: чи може НАТО застосувати 5 статтю для захисту України

Коли Росія може напасти на Європу

Найтцель зауважив, що має досить сильні побоювання щодо поширення війни на інші країни Європи. Літо 2025 року може стати останнім мирним літом для європейців.

Фахівець вказав на те, що ситуація у сфері безпеки у світі змінилася через політику Путіна і Трампа.

Росія вже готується до масштабних навчань у Білорусі. Країни Балтії бояться, що під час цих тренувань російські війська можуть перетнути кордон. Союзники більше не впевнені, що спрацює 5-та стаття НАТО, і США стануть на їх захист.

Зверніть увагу! Проведення спільних білорусько-російських військових навчань "Захід – 2025" заплановане на вересень 2025 рік.

Історик наголосив, що країни Європи мають бути готові до такого розвитку подій і посилювати власну обороноздатність. На його думку, чи буде нова війна залежить від того, якою буде реакція НАТО, Трампа і чи буде досягнутий мир в Україні.

Найтцель переконаний, що поки Путін воює в Україні, він навряд чи наважиться здійснити напад на іншу країну.

До слова, подібну думку висловили голова німецької розвідки Бруно Каль та очільник фінської розвідки Юха Мартеліус. Вони вважають, що кінець війни в Україні може означати загрозу для інших країн.