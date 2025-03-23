Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в етері 24 Каналу висловив думку, що наразі розмірковування про введення в дію 5 статті стосовно України з боку НАТО без варіанту, аби прийняти її в союз – це просто розмови.

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Підхід НАТО, який навряд чи буде порушений

НАТО, як звернув увагу Шарп, традиційно утримувалося від того, щоб активізуватись і реально заступитися за нашу державу в протистоянні з Росією. Це свідомо обрана стратегія, яка пояснюється тим, що Росія – ядерна держава.

У випадку ескалації з нею, навіть невеликої, є ризик ядерної війни, за яку доведеться всьому світу заплатити велику ціну. Беручи це до уваги, НАТО не хоче заступатися за Україну, приймати її до свого складу, поки не з'ясовані її конфлікти з ядерним сусідом,

– зазначив Шарп.

Саме такий підхід у НАТО, тому сьогодні, як наголосив військовий оглядач, складно припустити, що цей військово-політичний союз раптом за певних обставин порушить його.

Яка угода могла б надати гарантії безпеки Україні

Віткофф, як нагадав Шарп, казав, що в Росії немає бажання нападати на Західну Європу, а якщо вона це зробить, то зіштовхнеться з НАТО та принципом 5 статті. В цьому випадку, на думку військового оглядача, її згадування доцільне, а у випадку з Україною – не зовсім.

За його переконанням, є інші варіанти гарантій безпеки для України поки вона не стала членом НАТО. Наприклад, США чи інша країна-учасниця Альянсу могли б напряму підписати угоду з Україною, яка б передбачала, що у випадку порушення Росією перемир'я, країна НАТО буде допомагати не лише технікою чи фінансами, а вступиться за нашу державу збройною силою.

Наразі такого типу угоди ми не бачимо, тому розмови (з боку Віткоффа – 24 Канал) такі, які сприймаються як натяк – це або обмовки, або спроби психологічного тиску на Росію,

– озвучив Шарп.

Яскравим прикладом такого тиску, як нагадав Шарп, були заяви Макрона, який свого часу публічно починав говорити про те, що розглядає можливість відправити французькі війська в Україну за певних обставин. Такі висловлювання президента Франції були покликані на те, аби рознервувати Росію, щоб вона більше остерігалася і була зговірливою. Шкоди від тактики Макрона не було, але з іншого боку, як підсумував військовий оглядач, всі прекрасно розуміли, що це лише слова.