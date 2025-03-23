Які питання сторони обговорюватимуть під час зустрічі та що відомо на цей момент про переговори в Саудівській Аравії – зібрав 24 Канал.
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Що кажуть росіяни
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час зустрічі в Ер-Ріяді США та Росія планують обговорити можливе відновлення Чорноморської ініціативи та інші питання щодо "українського врегулювання".
За його словами, навколо "цієї проблеми" є "величезна кількість нюансів".
Прессекретар Путіна також стверджує, що Росія свого часу нібито "виконала всі умови реалізації Чорноморської ініціативи", але "умови щодо Росії виконані так і не були".
Серед тем переговорів – Чорне море
За даними джерел Суспільного в Офісі Президента, під час переговорів у Саудівській Аравії сторони також обговорюватимуть Чорне море.
Зазначається, що загалом Україна вже прийняла позицію безумовного припинення вогню.
Зараз важливо, щоб росіяни перестали казати "ні" та висувати нікому не потрібні умови. А це вже можуть забезпечити американці,
– пояснило джерело в ОП.
Варто зазначити, що в складі української делегації також є військові представники морської та повітряної компонент.
Зустріч вже розпочалась
Рустем Умєров повідомив про початок зустрічі української та американської команди в Ер-Ріяді о 17:38 за київським часом.
Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки,
– написав міністр.
За словами Умєрова, на столі переговорів серед іншого – пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Саме тому цього разу на переговори прибули енергетики.
Українську делегацію на зустрічі в Саудівській Аравії очолить міністр оборони Рустем Умєров. Раніше Володимир Зеленський зауважував, що це дозволить Києву діяти "дуже швидко і дуже предметно".
Водночас, за словами українських офіційних осіб, недільна зустріч в Ер-Ріяді буде чисто технічною.
Коли відбудуться переговори
За даними Reuters, переговори США та України в Саудівській Аравії розпочнуться пізно ввечері 23 березня. Уже наступного дня, 24 березня, там запланована зустріч американської та російської делегацій.
Журналісти додали, що в ході зустрічі сторони обговорюватимуть часткове припинення вогню.