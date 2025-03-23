Які питання сторони обговорюватимуть під час зустрічі та що відомо на цей момент про переговори в Саудівській Аравії – зібрав 24 Канал.

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Що кажуть росіяни Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що під час зустрічі в Ер-Ріяді США та Росія планують обговорити можливе відновлення Чорноморської ініціативи та інші питання щодо "українського врегулювання". За його словами, навколо "цієї проблеми" є "величезна кількість нюансів". Прессекретар Путіна також стверджує, що Росія свого часу нібито "виконала всі умови реалізації Чорноморської ініціативи", але "умови щодо Росії виконані так і не були".

Серед тем переговорів – Чорне море За даними джерел Суспільного в Офісі Президента, під час переговорів у Саудівській Аравії сторони також обговорюватимуть Чорне море. Зазначається, що загалом Україна вже прийняла позицію безумовного припинення вогню. Зараз важливо, щоб росіяни перестали казати "ні" та висувати нікому не потрібні умови. А це вже можуть забезпечити американці,

– пояснило джерело в ОП. Варто зазначити, що в складі української делегації також є військові представники морської та повітряної компонент.

Зустріч вже розпочалась Рустем Умєров повідомив про початок зустрічі української та американської команди в Ер-Ріяді о 17:38 за київським часом. Розпочали зустріч з американською командою в Ріяді. Виконуємо завдання Президента України щодо наближення достойного миру для нашої держави і гарантування безпеки,

– написав міністр. За словами Умєрова, на столі переговорів серед іншого – пропозиції для безпеки об'єктів енергетики та інфраструктури. Саме тому цього разу на переговори прибули енергетики.

Українську делегацію на зустрічі в Саудівській Аравії очолить міністр оборони Рустем Умєров. Раніше Володимир Зеленський зауважував, що це дозволить Києву діяти "дуже швидко і дуже предметно". Водночас, за словами українських офіційних осіб, недільна зустріч в Ер-Ріяді буде чисто технічною.